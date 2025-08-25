A Pressing, il dibattito sul Napoli ha acceso la serata calcistica con uno scambio vivace tra Alessio Tacchinardi e Riccardo Trevisani. L’ex centrocampista della Juventus ha voluto esaltare la qualità della mediana azzurra, arrivando a un paragone importante con l’Inter.
Tacchinardi: “Centrocampo Napoli top Europa, più forte dell’Inter”. Trevisani: “Con arma illegale”
Tacchinardi ha dichiarato senza esitazioni: «Posso dire che il centrocampo del Napoli oggi forse è uno dei più forti d'Europa? Oggi secondo me è più forte di quello dell'Inter.» Una frase destinata a far discutere.
Immediata la replica di Trevisani, che ha ampliato il discorso sottolineando la profondità e la varietà della squadra partenopea. Il giornalista ha ribattuto: «Anche perché sono quattro a questo punto: perché ci sono, oltre ad Anguissa e Lobotka, De Bruyne e McTominay, quindi sono quattro.»
Un’osservazione che porta il discorso sul mercato e sulle possibili novità per il Napoli, proiettando la squadra verso un centrocampo d’élite a livello europeo.
Trevisani ha poi aggiunto un ulteriore spunto: «E poi c'è un'arma illegale, Politano, uno che fa il terzino, il centrocampista e pure l'attaccante esterno. E allora...»
Il telecronista ha così evidenziato l’importanza della duttilità, mettendo in risalto un calciatore spesso sottovalutato ma decisivo in più ruoli.
