Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex centrocampista Alessio Tacchinardi ha commentato così Atalanta-Inter, match di cartello della settima giornata di Serie A:

“Parlando dell’Inter posso dire che sarà una partita molto delicata. E’ vero che Gasperini che dice che la squadra non è più intensa, ma non è facile andare a 100 all’ora. E non è semplice affrontarla. Conte parla di crescita esponenziale dell’Inter. Io non al vedo”.