Tacchinardi: “Derby? Inter una corazzata, ma Milan da non sottovalutare”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha parlato così della corsa allo scudetto in Serie A: "La Juventus deve vincere per forza, Milan e Napoli hanno qualcosa in più. I tifosi sicuramente vorrebbero una Juve con un gioco migliore di quello visto fino ad oggi. Il derby di Milano? E' una bella partita, l'Inter è una corazzata, ma non sottovalutare il Milan".