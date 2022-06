Tacchinardi: “Dybala? Ci guadagna anche la Juve. Se va via Lautaro ci perde l’Inter”

"Ci guadagna anche la Juventus, che si è liberata di diversi ingaggi. La Juve non ha un grande ricambio generazionale ora, avendo dato via Kulusevski e Bentancur. Dybala? Vedremo poi chi va via. Se va via Lautaro ci perdi. Mi farebbe strano rivedere Dybala visto con il Barcellona un paio di stagioni fa. Magari però con un lavoro diverso...ma negli ultimi anni ha trotterellato in campo. Quando perdi lo smalto negli ultimi 15 metri perdi tanto. Non mi sembra abbia più quel ritmo lì".