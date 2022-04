Tacchinardi: “Inter, episodi a favore nel momento difficile. Le altre l’hanno aspettata”

Dell'ultimo turno di campionato e dell'Inter che con le ultime due vittorie si è rilanciata per lo scudetto ha parlato l'ex centrocampista

Andrea Della Sala

Dell'ultimo turno di campionato e dell'Inter che con le ultime due vittorie si è rilanciata per lo scudetto ha parlato l'ex centrocampista della Juve Tacchinardi a Tmw Radio:

cosa sta succedendo lì davanti al Milan?

"Il problema per il Milan secondo me non è di pressione, non ha qualcuno che decida la partita. Penso anche che la condizione fisica sia buona. Mi da l’idea che il problema vero e proprio è che i calciatori siano altalenanti. Il vero fenomeno è Leao, ma gioca troppo a sprazzi".

Dopo la sconfitta di ieri il Napoli è fuori dalla lotta Scudetto?

"Io il Napoli lo tiro sempre dentro. Non ho ben capito le dichiarazioni prima della partita, secondo me ha messo molta ansia. Non l’ho apprezzato nemmeno nel post-partita, mi sembra che abbia parlato di essere fuori dalla corsa. Per quanto riguarda la corsa lo lascio dentro, questo campionato è davvero strano".

L’Inter è tornata in corsia di sorpasso?

"Ha avuto un momento di grande difficoltà che sembra essere passato. Va detto che comunque le altre l’hanno aspettata. Ci sono stati episodi a favore e contro, ha avuto la fortuna di averli a favore nel momento psicologicamente è più difficile. In questo campionato non c’è nessuno che abbia la cattiveria mentale per dire questo scudetto è mio".

La Juventus è ancora in corsa per lo Scudetto? Pensa sia un peccato dividere la coppia lì davanti Vlahovic-Dybala?

"La speranza è molto poca. Vedendo il calendario è quello più favorevole. Ci deve essere un suicidio di gruppo per quelle lì davanti. Dovrebbe vincerle tutte e le altre fermarsi spesso. E’ un davvero peccato dividere quella coppia lì davanti. Io ho detto che era giusto non rinnovare l’argentino per la sua condizione fisica, quando gioca così è sicuramente impressionante e fa poesia con i piedi. Probabilmente hanno fatto una scelta diversa anche per quanto riguarda il gioco".