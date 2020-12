Tacchinardi: “Eriksen? Sue le responsabilità maggiori, non di Conte. Sull’Inter ho una sensazione”

Intervistato da Tmw Radio, l’ex centrocampista della Juve Tacchinardi ha parlato della lotta scudetto e di alcuni casi riguardanti l’Inter di Conte:

Ci crede a un’eventuale rimonta della Juventus?

“Si, ci scommetterei. E’ vero che Inter e Milan viaggiano su numeri importanti, ma questa squadra, quando viene criticata riesce a fare qualcosina di più. L’unico dubbio è sapere se Pirlo ha la forza mentale per portarla fuori da una situazione del genere. Se Pirlo riuscirà a trovare la chiave giusta, ha la squadra più forte”.

L’Inter di Conte riuscirà a vincere lo Scudetto?

“Grande non solo il tecnico e i giocatori, ma tutto il gruppo, compresa la società. Ho la sensazione che possa arrivare in fondo ma forse c’è qualcosa che non si incastra alla perfezione”.

Si potevano gestire meglio i casi Eriksen e Gomez?

“Sicuramente sì. Su Eriksen do la maggior responsabilità al giocatore e non più a Conte. Doveva metterci qualcosa di più. E’ un professionista e deve fare qualcosa di meglio”.