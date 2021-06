Tacchinardi: “Eriksen? Devastato davanti alla tv, una follia tornare in campo”

Le parole dell'ex calciatore della Juventus su quanto accaduto a Eriksen con la sua Danimarca contro la Finlandia

"Io, come tutti, davanti alla tv ero devastato. Meno male che sono arrivati i soccorsi. Quella foto con lui sveglio ha sollevato tutti. Ora vedremo cosa succederà, ma che sospiro di sollievo vederlo vivo. La partita? Giocare il secondo tempo non aveva senso, perché il loro compagno era praticamente molto. E' stata una follia. E' stato un trauma per i suoi compagni. Si poteva giocare il giorno dopo in un orario possibile. E' vero che ora lo show deve andare avanti e decidono anche le tv..."