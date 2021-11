Tacchinardi: “Ibra super atleta come LeBron o Jordan. E rispetto a Cristiano Ronaldo…”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Alessio Tacchinardi ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic

"Il primo giorno che lo vidi a Torino mi impressionò per la forza fisica, è un super atleta, come LeBron James o Michael Jordan. Fuori dal comune, anche per uno sportivo professionista. E al fisico stellare accompagnava già grandissima personalità, la voglia di competere con tutto e tutti e dimostrarsi più forte. Gli anni lo hanno portato a pensare alla squadra: non più solo “io”, ma “noi”. Un passaggio che per campioni così non è scontato: Cristiano Ronaldo è ancora focalizzato su se stesso. E poi lui trasmette il suo carisma: quando ti passa vicino lo avverti, senti quello che pensa. E’ una dote che hanno solo i grandi, la ricordo in Vialli o Gianni Agnelli".