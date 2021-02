Tacchinardi: “Inter, con due elementi Conte ha più imprevedibilità”

Il pensiero dell'ex compagno di squadra dell'allenatore nerazzurro ai tempi della Juventus sulla squadra ora capolista

Alessio Tacchinardi, ospite di Pressing, ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Lazio e il primato raggiunto dai nerazzurri: "Con Conte l'Inter è cresciuta. In due anni è stato fatto un lavoro importante, ma è ancora presto per dire chi potrà vincere lo scudetto. Domenica può dare una grossa spallata al campionato ed è favorita, ma visto tutto che tutto può cambiare in poco tempo bisogna essere cauti. Eriksen sta avendo quella continuità che prima non aveva e come lui anche Perisic. Con questi due Conte ha una imprevedibilità maggiore".