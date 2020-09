Tacchinardi: “Inter vicinissima alla Juve. Conte? Mi fa ancora strano vederlo lì”

Le ruggini della scorsa stagione sembrano ormai alle spalle e Antonio Conte è pronto ad iniziare la sua seconda stagione alla guida dell’Inter. Ne ha parlato anche Alessio Tacchinardi, ex Juventus, ai microfoni di minutidirecupero: “Anche se è già trascorso un anno, vederlo sulla panchina dell’Inter continua a farmi un effetto strano. Scudetto? Per rispetto dei 9 titoli di fila vinti, la Juve resta avanti: è lei la favorita. Ha valori che in pochi hanno. Ma l’Inter ora è vicinissima. Sarà un campionato super interessante”.