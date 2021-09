Tacchinardi: “Inter, Marotta fenomeno. Juve? Mi stupisce…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della squadra bianconera protagonista di un inizio di campionato

L'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sulla Juventus. Queste le sue considerazioni: "Mi stupisce la poca comunicazione della Juventus. Influiscono più cose. Innanzitutto pesano gli errori della gestione precedente. Cherubini e Arrivabene dovranno fare esperienza. Allegri si è trovato gente già sotto contratto che non è stata data via e ha avuto poco mercato. Ronaldo andando via tre giorni prima della fine del mercato li ha messi in difficoltà. All'Inter Marotta si sta dimostrando un fenomeno, manca uno come lui.