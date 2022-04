Tacchinardi: “Inter-Roma? Tante emozioni per Mou. La strategia di Inzaghi…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito della sfida in programma domani pomeriggio al Meazza

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, in collegamento con TMW Radio ha parlato di Inter-Roma di domani pomeriggio. Queste le sue considerazioni: "E’ sicuramente un crocevia importante. Non so se è fondamentale ma sicuramente può spostare gli equilibri. L’Inter sta riprendendo sicurezza e si vede sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista di gioco. Lo abbiamo sicuramente visto nel derby di martedì, ma anche la partita prima".

"L’Inter ha un attacco importante, come prime punte è la squadra più forte. Secondo me dipende dalla strategia che userà mister Inzaghi. Per quanto riguarda la Roma è una squadra cresciuta e andrà lì per vincere sicuramente. Mourinho è un grande e vivrà tantissime emozioni lì. In questa annata è stato bravissimo anche a compattare lo spogliatoio nel momento del bisogno".