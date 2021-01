Tacchinardi: “Inter rullo compressore se al 100%. Barella? Con Conte ora è forte anche…”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha elogiato Nicolò Barella per la sua prestazione contro i bianconeri. Ecco le parole ai microfoni di TMW: “Giocatore completo. Scholes? Lui ha più strappi. L’ho visto giocare bene già a Cagliari. Conte lo ha aiutato tantissimo nella sua crescita. E’ un giocatore forte anche di testa ora”.

Come commenta la vittoria dell’Inter?

“Se sta al 100% questa squadra è un rullo compressore. E’ una squadra fortissima. Mi sarei aspettato una Juve con un atteggiamento diverso, perché si può perdere però non così. L’Inter è la favorita, la Juve non è ancora morta ma la mazzata c’è stata”.