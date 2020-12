Tacchinardi: “Scudetto a Juve o Inter. Ma il Milan inizia a far paura”

“Sono ancora un po’ scettico (sul Milan, ndr) però comincia veramente a far paura. Ci sono delle partite, degli scontri diretti che devi portare a casa in qualsiasi maniera. E con la Lazio ho visto questo. Non è più un caso che batta certe squadre. Per me vince lo Scudetto la Juve o l’Inter, ma il Milan ieri ha fatto capire che non solo può provarci ma hanno serie possibilità“.

Così, ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato della lotta scudetto, con l’Inter inserita fra le favorite per la vittoria del titolo.

(Fonte: TMW Radio)