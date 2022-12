Tacchinardi: “Inter-Napoli delicata per Inzaghi. Conte non avrebbe perso lo scudetto”

L'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale dice la sua in vista del big match in programma il 4 gennaio

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Sicuramente grande curiosità di vedere come le squadre ripartiranno dopo la sosta Mondiale. Il Napoli ha fatto tutte cose brillanti subito, vedremo cosa accadrà dopo la pausa. Mi ispira proprio il Napoli, perché Spalletti è partito a 200 all'ora e nel periodo invernale ha sempre sofferto. Se il Napoli riparte a mille può arrivare fino in fondo. E mi aspetto un calcio migliore, perché poche squadre mi hanno entusiasmato nella prima parte".

"Sì. Anche se a me Inzaghi piace. Se ci fosse stato Conte non avrebbe perso lo Scudetto. È bravo, lo scorso anno gli è servito per maturare. Sarà una partita delicatissima per l'Inter, se perdesse si allontanerebbe in maniera clamorosa. Ha una rosa forte, ma quello che ha fatto vedere il Napoli, la personalità e la voglia di dominare, fa ben sperare per Spalletti. E partono favoriti".