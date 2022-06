Tacchinardi: “Italia, mi pare che si sia rotto qualcosa con Mancini. Scamacca…”

Ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha fatto il punto sull'Italia di Roberto Mancini

Mancini ha detto che stravolge la Nazionale, anche per far riposare i giocatori:

"Mi hanno detto di uno Scamacca svogliato contro l'Argentina. Il problema è che oggi Scamacca è il nostro potenziale miglior giocatore italiano. Ho visto Sassuolo-Milan, Scamacca è la speranza azzurra per i prossimi dieci anni. Abbiamo questo oggi. Dietro ad oggi non c'è nessuno. Scamacca anche se fa così viene convocato uguale. Del Piero una volta se non stava bene ne aveva altri davanti restava a casa. Non c'è nessuno oggi che li mette in competizione".