Tacchinardi: “Juve da scudetto? Troppe squadre davanti. Ci crederei se…”

Le parole dell'ex bianconero: "Bisogna inseguire il massimo, adesso la squadra deve solo pensare a recuperare punti per coltivare il sogno"

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha concesso un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole sulla possibilità dei bianconeri di tornare in corsa per lo scudetto: "Oggi, dopo una campagna acquisti del genere, non devi evitare di sognare. Non è impossibile la rimonta, io ho vinto e perso campionati all’ultimo istante, può succedere di tutto, anche se questa Juve ha troppe squadre davanti. Piuttosto, dopo Napoli-Inter e magari con Chiesa in squadra una piccola speranza l’avrei messa sulla vittoria del campionato.