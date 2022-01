Tacchinardi: “Dà fastidio che l’Inter parli di Dybala. Fossi la Juve andrei su Brozovic”

Schermaglie di mercato, vere o presunte, di una rivalità infinita. Inter e Juventus, l'ultimo oggetto del contendere è Dybala

Schermaglie di mercato, vere o presunte, di una rivalità infinita. Inter e Juventus, l'ultimo oggetto del contendere è Dybala, in scadenza di contratto con i bianconeri e nel mirino dei nerazzurri. Di questo ha parlato a TMW Radio Alessio Tacchinardi:

Se lei fosse dirigente della Juventus e sapesse che i dirigenti dell'Inter hanno avvicinato Dybala, oggi non farebbe un'offerta a Brozovic?

"Direi di si. Dai cifre pesantissime a Rabiot e Ramsey che non ti alzano il livello a centrocampo, lui è a parametro zero e un'operazione così è fattibile. Non è bello che l'Inter dica che Dybala può interessare. E' un'azione che destabilizza e può dare fastidio".