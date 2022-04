Tacchinardi: “Il rigore per l’Inter non c’era, quello per la Juventus sì. Mi chiedo…”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha commentato il derby d'Italia vinto dall'Inter ieri sera all'Allianz Stadium

"Ho rammarico di una Juve bellissima ma non bella durante l'anno. E' vero che sono mancati giocatori importanti, ma anche ad altre squadre. Vedere la Juve ieri così, giocare a petto in fuori, mi è piaciuto. Mi chiedo: perché così tardi? E stata una crescita troppo faticosa che non doveva portare la squadra a vincere per forza il titolo ma quantomeno a lottare per questo. In un anno di partite così intense, così giocate bene, non me ne ricordo tantissime".