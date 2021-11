Tacchinardi sulla Juve: “Pensavo fosse da Scudetto, con l’Atalanta ha fallito. Dybala…”

Intervenuto a TMW Radio, l'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi commenta così il passo falso dei bianconeri con l'Atalanta

“Il primo tempo non mi è piaciuto, nel secondo ha fatto meglio ma non è una Juve spettacolare, è una squadra che onestamente è in grande difficoltà.

Dybala? Sicuramente gli manca il ritmo partita, è un giocatore che per fare male deve stare al 100%. Sette punti di distacco dall’Atalanta sono tanti, io pensavo che fosse una candidata per lo Scudetto. Dà il massimo ma fa poco, oggi ha fallito uno scontro diretto importante. Bernardeschi ha dato più intensità, ha un bello spirito. Può piacere o no, ma mette personalità e questa squadra ne ha bisogno. Mi piacerebbe essere una mosca ed entrare nello spogliatoio per capire cosa si dicono”.