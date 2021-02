Tacchinardi sicuro: “La Juventus è tornata. Vedremo contro l’Inter…”

Per parlare del momento della Juventus, prossima avversaria dell’Inter in Coppa Italia, Alessio Tacchinardi, ex bianconero, è intervenuto ai microfoni di TMW. Queste le sue parole: “Mi è piaciuta molto con la Samp, era una partita difficile, contro una squadra fastidiosa. Ho visto un ottimo spirito della Juve. Ora vedremo come si ripresenterà contro l’Inter in Coppa, dopo che ha subìto in campionato. Per me la Juve è tornata, anche se le altre viaggiano spedite. Bisogna sbagliare il meno possibile perché le big hanno schiacciato il piede sull’acceleratore”.