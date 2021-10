Tacchinardi: “La Juve è tornata, Allegri vede una luce, una crescita”

Le parole dell'ex calciatore: "La squadra era veramente in difficoltà ma, ora la Juve ha ritrovato uno spirito battagliero fino alla fine"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex calciatore, ha commentato così la vittoria della Juventus contro il Torino nel derby: "Penso che i centrocampisti che sono stati il tallone di Achille della Juventus in queste ultime partite, ma anche nello scorso anno, stiano crescendo molto anche con l'inserimento e l'evoluzione tattica di Locatelli. Allegri vede una luce, finalmente una crescita. Oggi Locatelli è il giocatore che prende in mano la squadra. Il Chelsea ha ridato coraggio e spirito alla Juve. La squadra era veramente in difficoltà ma, ora la Juve ha ritrovato uno spirito battagliero fino alla fine. Questa squadra non può fare a meno di Cuadrado e secondo me Allegri lo sa bene".