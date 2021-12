Tacchinardi: “Se Inter esce col Liverpool non si può dire nulla. Juve ha più responsabilità”

L'ex centrocampista della Juve ha commentato i sorteggi di Champions e le avversarie di Inter e Juve agli ottavi

"Non è la prima squadra di Spagna, neanche tra le prime tre. Per la Juve penso sia una sfida 50-50: non è stato un sorteggio pericolosissimo, ci si può giocare alla grande. Ma se l’Inter esce col Liverpool nessuno gli può dire niente, la Juve ha più responsabilità per aver trovato una squadra alla propria portata. Ricordando cosa è successo con Lione e Porto: il mio Villarreal incartò la palla ed eliminò l’Inter e poi sfiorammo la finale uscendo con l’Arsenal che aveva appena eliminato quella che è stata la Juve migliore degli ultimi 15 anni".