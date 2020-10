Tacchinardi: “Inter, numeri di Lukaku impressionanti. Ma se fossi in Conte sarei preoccupato”

A Pressing, Alessio Tacchinardi non è convinto della bontà del gioco di Conte, che l’ex centrocampista della Juventus definisce troppo Lukaku-dipendente. Un campanello d’allarme, per l’Inter, a detta dell’opinionista:

“I numeri di Lukaku sono impressionanti. Ma, se fossi in Conte, sarei preoccupato: il Napoli riesce a mandare in gol tanti uomini, questa Inter, invece, è troppo Lukaku dipendente. Non dico che fa gol solo lui, ma quasi sempre lui. L’Inter si sta appoggiando troppo su di lui. Eriksen? Mi piacerebbe vederlo 5-6 partite titolare, per vedere il suo reale valore. Ma lui ci deve mettere del suo. Non basta la qualità, deve provare a prendere in mano il centrocampo dell’Inter“.

(Fonte: Pressing – Canale 5)