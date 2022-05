Tacchinardi: “Perisic ha spaccato la partita, ma che ingenuità di De Ligt”

Le parole dell'ex bianconero: "Forse il 4-2 è esagerato, ma Perisic nei supplementari ha spaccato la partita"

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha commentato così la vittoria dell'Inter in finale di Coppa Italia: "Forse il 4-2 è esagerato, ma Perisic nei supplementari ha spaccato la partita. Abbiamo rivisto le ingenuità di De Ligt, pagato tanto, che ha fatto tante volte errori ingenui. E' stata una partita emozionante, bellissima: la Juve è riuscita a recuperare ma dal 70' l'Inter ha spinto. Grande equilibrio, poi Perisic ha spaccato in due la partita. De Ligt non è riuscito a rubare i segreti a Chiellini, anche oggi ha fatto errori: l'Inter ha fatto una grande partita ed è più completa".