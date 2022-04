Tacchinardi: “Scudetto? La Juventus deve avere rimpianti. Se davanti non fanno harakiri…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha sottolineato i rimpianti bianconeri

"Penso che debba avere dei grossi rimpianti per questa stagione. Le altre davanti hanno rallentato. Ci sono sfide importanti nel weekend, vedremo se il Napoli si riprenderà con la Roma o meno. La Juve non deve avere più rimpianti e deve battere il Bologna anche con alcune assenze. Sarà una sfida contro una squadra tosta. Se davanti non c'è un harakiri è difficile fare meglio del quarto posto. Abbiamo visto diverse difficoltà, una ricerca affannosa di una propria identità, ma deve avere dei rimpianti per come è andato il campionato".