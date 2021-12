Tacchinardi: “Roma-Inter crocevia per i nerazzurri. È da anni che Inzaghi…”

L'ex giocatore parla di Roma-Inter a poche ore dal big match dell'Olimpico

A poche ore da Roma-Inter, Alessio Tacchinardi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così dell'atteso match dell'Olimpico: "Roma-Inter può essere un crocevia per l'Inter, visto che arriva da buone prestazioni. Inzaghi è da anni che fa bene, quindi vuol dire che è bravo. Non so se arriverà al livello di Mourinho ma è sulla strada. Per me l'Inter è la squadra più forte, anche se ha delle lacune".