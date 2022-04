Tacchinardi: “Scudetto? Vedo più in difficoltà l’Inter. Ci sono molte…”

Le parole dell'ex centrocampista sulla lotta scudetto e sull'errore di Radu in Bologna-Inter

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Alessio Tacchinardi ha parlato della lotta scudetto ed è tornato all'errore di Radu in Bologna-Inter. "Intanto mi dispiace perché so che è un bravo ragazzo e un bravo portiere, ma l’avevo visto che non era abbastanza veloce in certe circostanze. Quando un portiere gioca molto poco spesso perde tempi e ritmi".