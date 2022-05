Tacchinardi: “Anche a Bologna ho visto Inter in salute. Scudetto, la testa farà la differenza”

Sarà l'aspetto mentale a fare la differenza in queste ultime giornate di campionato nella lotta scudetto. Lo sostiene Alessio Tacchinardi

Sarà l'aspetto mentale a fare la differenza in queste ultime giornate di campionato nella lotta scudetto. Lo sostiene Alessio Tacchinardi che, intervenuto a Pressing, ha detto:

"Lotta scudetto? Non c'è più margine d'errore, sarà l'aspetto mentale a fare la differenza. Ora bisogna sparare tutto ciò che si ha, non conta più l'aspetto fisico. A Bologna ho visto un'Inter in salute, ha fatto un'ottima partita".