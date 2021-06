Tacchinardi: “Vieira e Neville parlano a vanvera, l’Italia è una delle più forti”

L'ex centrocampista della Juve, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato dell'Italia di Mancini già qualificata agli ottavi dell'Europeo

"Penso proprio di si, in tutte le zone del campo. E' vero che deve tenere la testa del girone, ma chi è entrato ha sempre fatto bene. Credo ci sia spazio per Verratti, Chiesa. Mancini ha dimostrato di avere in mano questa Nazionale, credo che 2-3 cambi si possano fare, anche perché le riserve hanno fatto vedere di essere cariche. Serve per far rifiatare qualcuno".