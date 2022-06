Tacconi in ospedale, un Inter Club gli scrive. Il figlio: “Oltre fede calcistica”

Alcuni tifosi hanno scritto una lettera per l'ex portiere della Juventus ricoverato in ospedale dopo un'emorragia cerebrale

Il figlio di Stefano Tacconi, su Facebook, ha fatto sapere che per il papà ricoverato in ospedale da quaranta giorni, per un'emorragia cerebrale, è arrivata una lettera speciale. Da un Inter Club. Per questo Andrea ha scritto: "Oltre ogni fede calcistica".

"Carissimo Stefano Tacconi, siamo un gruppo di amici di fede nerazzurra. Ti stimiamo come persona, come uomo e come grande campione! Tutti d'accordo ti mandiamo un fortissimo abbraccio; come facciamo a non volerti bene? Sei un grande e tornerai a sorridere. Forza Stefano! Cari e sinceri saluti a tutta la famiglia Tacconi. Luca Arlatti per tutti gli amici dell'Inter Club", hanno scritto nella lettera i tifosi nerazzurri.