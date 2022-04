Tacconi: “Irrati incapace. Dybala? Vada fuori dai c……i e a rovinare l’Inter”

Le parole dell'ex bianconero: "Juve-Inter? Sarebbe una partita da rigiocare per l'incompetenza totale del direttore di gara"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni de Il Giornale, Stefano Tacconi, ex bianconero, ha parlato così di quanto accaduto ieri tra Juventus e Inter: "Penso che con un arbitro all'altezza sarebbe finita diversamente. Sarebbe una partita da rigiocare per l'incompetenza totale del direttore di gara".

Irrati per lei ha condizionato la partita in negativo per la Juventus?

"Dico solo che è un'arbitro incapace per una partita del genere".

A quale o quali episodi si riferisce precisamente?

"Ma un po' per tutto, ha gestito davvero male una partita così importante come Juventus-Inter. Non ne ha imbroccata una, è stato davvero incapace".

Secondo lei il risultato è bugiardo?

"Ma non lo so. Penso solo che se vai al Var una volta perché non vai anche la seconda volta? Hai dato rigore dubbio all'Inter, vai a vedere l'altro, no? Cosa ti costa?".

La Juventus è stata sfortunata?

"No, non è stata sfortunata: Allegri ha sbagliato formazion in pieno. Dybala deve andare fuori dai c... a calci nel c.... Dybala ha giocato con l'Inter ieri. E' un fantasma in campo, pazzesco".

Ha fatto dunque bene la Juventus a non rinnovargli il contratto?

"Ma stiamo scherzando? A quelle cifre? Ma che vada fuori dalla balle, che vada a rovinare l'Inter. Allegri doveva lasciarlo fuori e metti altro centrocampista come ad esempio Arthur. Dybala non serve a niente, è un fantasma in campo. Girava come una trottola, ho un canzone giusta per lui "Trottolino amoroso" di Amedeo Minghi. Ditemi a cosa è servito ieri sera questo fantasma...".

Chi vincerà lo scudetto?

"Io spero una tra Napoli e Milan, spero che l'Inter non lo vinca (ride; ndr). Rossoneri e azzurri poi non lo vincono da tanti anni il titolo e soprattutto spero che lo vinca Pioli perché ho un'amicizia con lui e anzi gli ho appena mandato un messaggio per fargli gli auguri per stasera".