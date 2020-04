Tagliafico: “Io in Serie A? Sarebbe bello. Lautaro ragazzo umile, farà grandi cose”

Intervistato da calciomercato.it, Nicolas Tagliafico, esterno argentino dell’Ajax, non ha affatto chiuso a un futuro nel nostro campionato. Ecco le sue dichiarazioni:

LAUTARO – “È un grandissimo attaccante, la tipica punta agguerrita che non pensa solo a far gol, ma sa aiutare tanto la squadra. Quando ne hai una così, è un plus. È un ragazzo umile, che vuole crescere. Farà grandi cose“.

FUTURO IN SERIE A? – “La Serie A mi ricorda tanto il campionato argentino, non solo a livello tattico, ma anche nell’aggressività che mettono in campo le squadre. Poi argentini e italiani sono simili: negli stadi ci sono più grida, più insulti (ride, ndr). È uno dei migliori campionati del mondo e un giocatore sogna sempre di farne parte“.

(Fonte: calciomercato.it)