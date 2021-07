VAR in Serie B, Tagliavento: “Strumento che aiuta arbitri e società”

Il vicepresidente della Ternana, Paolo Tagliavento, commenta l'ufficializzazione dell'introduzione della tecnologia anche in Serie B

"La Var è uno strumento che aiuta sia gli arbitri che le società. Non posso che accogliere in maniera più che favorevole, prima da ex arbitro e poi da dirigente di una squadra, la decisione di introdurlo anche in Serie B": così il vicepresidente della Ternana, Paolo Tagliavento, commenta con l'ANSA l'ufficializzazione da parte del consiglio della Figc dell'introduzione della tecnologia anche nel campionato cadetto.