Bayern, calciatori no vax: stipendio tagliato ai non vaccinati che finiranno in quarantena

Il club tedesco applica il regolamento e taglierà lo stipendio ai calciatori non vaccinati che finiranno in quarantena

Nel Bayern Monaco scoppia il caso 'calciatori no vax'. Ora a chi finirà in quarantena e non è vaccinato, secondo il regolamento, verrà tagliato lo stipendio. Sarebbero 5 i giocatori del Bayern Monaco in quarantena covid.