Tajani: “Juve-Inter in chiaro? Sarebbe giusto, ma è complicato. Si faccia in fretta”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Antonio Tajani, vicepresidente del Partito Popolare Europeo, ha commentato così la possibilità che venga trasmessa in chiaro la gara di domenica tra Juventus e Inter: “Credo sia giusto mandarla in chiaro, ci sono dei problemi giuridici perché nessuna piattaforma ha i diritti per trasmettere in chiaro le partite di calcio del campionato. Sarebbe da risolvere e capire da chi far trasmettere la partita. La Lega di Serie A dovrebbe trovare un accordo. Sarà molto complicato, vista la legge, ma bisogna trovare una soluzione. Non sarà facile ma nulla è impossibile. Il problema riguarda le zone colpite, con altre partite a porte chiuse. Sarebbe il caso di trasmettere anche quelle in chiaro. E bisogna fare in fretta”.