“Talent Development”, Inter scelta come club modello per il lavoro con i giovani

I nerazzurri, rappresentati da Roberto Samaden e roberto Niccolai, hanno parlato all'evento organizzato dall'ECA a Bruxelles

Il Settore Giovanile dell’Inter, insieme a quello dello Sporting Lisbona, è stato scelto come club modello per le giornate dedicate al "Talent Development" , organizzate dall'ECA a Bruxelles il 26 e 27 ottobre 2021.

Nella due giorni in Belgio, davanti a una platea formata da addetti ai lavori e rappresentanti di ogni club associato, la delegazione nerazzurra, presente con Roberto Samaden – direttore del Settore Giovanile – e Roberto Niccolai – Head of Conditioning coaches and Youth Performance – ha presentato il sistema che consente l’identificazione dei talenti e, in relazione a questo, l’importanza di Scouting, Centri di Formazione e Inter Grassroots Program.