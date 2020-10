Inter, oggi l’esito dei tamponi di Gagliardini e Radu. Skriniar, il rientro si avvicina

Attesa in casa Inter per l’esito dei tamponi dei calciatori ancora positivi al coronavirus: come scrive il Corriere dello Sport, oggi si saprà se Gagliardini e Radu sono di nuovo negativi e arruolabili in gruppo. Discorso diverso per Skriniar, rimasto in Slovacchia dopo la notizia della sua positività: “I giocatori si sono sottoposti ieri mattina ai tamponi Uefa: le risposte oggi prima partire. Non è previsto un tampone bis in Ucraina. Ieri test per verificare se Radu e Gagliardini si sono negativizzati: oggi la risposta. Domani fine dell’isolamento per Skriniar“.