Sky – Inter, tamponi negativi alla Pinetina: Skriniar out nel derby, Bastoni può recuperare

Nessun nuovo positivo in casa Inter. Dopo l’ultimo giro di tamponi, i calciatori nerazzurri ad Appiano Gentile sono risultati tutti negativi. Secondo quanto riferisce Sky Sport, bisognerà capire quali saranno le decisioni della società in relazione al nuovo Dpcm: il club dovrà stabilire le norme e decidere se optare per la ‘bolla’ ad Appiano Gentile per evitare contatti con l’esterno. Al momento, la buona notizia per Antonio Conte è che non ci sono nuovi casi di positività al Covid.

In vista del derby, il nuovo Decreto ministeriale cambia poco per quanto riguarda i recuperi di Bastoni e Skriniar: in caso di tampone negativo, il difensore dell’Italia Under 21 potrà accomodarsi al massimo in panchina grazie alla riduzione della quarantena da 14 a 10 giorni. Discorso diverso per l’ex Samp: in Slovacchia la quarantena è ancora di 14 giorni e non sono arrivate al club nerazzurro comunicazioni chiare sulle condizioni del difensore.