Tamponi, domani riunione Cts: le squadre dovranno farli prima delle gare. Ipotesi nuovo test

Oggi alle 18.30 ci sarà la videoconferenza tra Lega, Figc e Ministro dello Sport Spadafora per decidere quando riprenderà il campionato italiano. Da discutere anche il nodo quarantena, ma al momento il Cts non vuole aprire a una modifica dei 14 giorni di quarantena collettiva in caso di un positivo. Intanto oggi il Cts dovrebbe dare l’ok al protocollo per la fase delle partite.

“Domani o sabato, intanto, dovrebbe tornare a riunirsi la commissione medico-scientifica federale che dovrà normare quando e come fare i tamponi. L’obiettivo è eseguirli prima di ogni partita di una squadra (36 ore prima?) per avere tutti i risultati in netto anticipo rispetto al fischio d’inizio. Questo meccanismo va adottato per ogni formazione. La speranza è quella di avere tra tre settimane un test molecolare rapido validato (quello sulla saliva per esempio) in modo da sostituire i tamponi, che necessitano di un giorno per i risultati. Sarebbe un grande aiuto per gli staff sanitari dei club. Idem se ci fosse un’autorità terza con il compito di controllare i risultati di tutti i tamponi delle squadre: la Lega se ne sta occupando, ma serve ancora tempo”, sottolinea il Corriere dello Sport.