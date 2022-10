Tancredi: “Nuovo stadio? Non abbiamo garanzie su investitori e fattibilità. Dico però…”

"La dichiarazione di pubblico interesse non è l’approvazione del progetto, è il punto di partenza del progetto. È da 3 anni che se ne parla, ma non è questo il momento in cui si decide, le squadre lo sanno ed è così proprio per i temi che sono emersi. Oggi abbiamo garanzie sulla fattibilità finanziaria? Certo che no. Abbiamo garanzie sugli investitori? No. Mi viene da dire, però, anche sulle metropolitane e altri interventi. È un discorso in generale, vale anche per la ristrutturazione. Anche se dovessimo valutare la ristrutturazione, c’è sempre un problema di rischio. Sono rischi che sono sempre presenti, soprattutto in operazioni così importanti dal punto di vista finanziario. Quello che è il punto importante, è che quell’area e quello stadio non possono rimanere in questo stato. Noi riceviamo centinaia di proteste e lamentele da parte di cittadini perché l’area presenta criticità sia quando c’è che quando non c’è l’evento calcistico. Non è area degna della Milano che stiamo immaginando".