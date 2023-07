Tancredi Palmeri: “Onana via, la cifra. Budget su Lukaku. Non un caso che Barella…”

Da Onana a Barella e Lukaku

Nel frattempo l’Inter al terzo anno di equilibrismo di mercato aveva cominciato bene e adesso inizia a vedersi ritorcere contro il proverbiale limite imposto dalla società di non fare acquisti preventivi prima delle cessioni sanguinose. Si aggiunga che nelle condizioni in cui si trovano Ausilio e Marotta stanno facendo cose straordinarie sul piano degli acquisti, ma finiscono sistematicamente per essere troppo arrendevoli sui prezzi in sede di cessione. Così succede che i sauditi si inventino questa buffonata sesquipedale per pagare 5 milioni in meno un cartellino di Brozovic già decurtato del 60%, e questo dopo aver concesso un aumento di 40 milioni di € al croato. Succede che l’Inter perda Azpilicueta in favore dell’Atletico, essendo rallentata nel chiudere le cessioni.