Tapiro d’Oro a Mourinho, ma il tecnico non ritira il premio. Quando era all’Inter…

L'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha provato a consegnare il Tapiro D'Oro allo Special One

Chiamato per riportare la Roma in alto, fin qui José Mourinho ha deluso le aspettative. La squadra giallorossa è reduce da due sconfitte consecutive in campionato e il gioco latita. Risultati deludenti che sono costati allo Special One la consegna del Tapiro D'Oro da parte di Valerio Staffelli. Raggiunto nella capitale dall'inviato di Striscia la Notizia, l'allenatore della Roma ha "scelto di non rilasciare commenti e dileguarsi in auto senza accogliere il premio. Scena già vista il 23 gennaio 2009, quando sedeva sulla panchina dell’Inter. Insomma, c’è a chi il Tapiro non va proprio giù e – come dimostra Mourinho – non lo ritira".