Tardelli: “Non la solita Inter di Conte: niente lotta e contributo dalla panchina, ma…”

Al termine della sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia, terminata sul risultato di parità a reti inviolate, Marco Tardelli ha parlato a Rai Sport dell’Inter e della mancanza di alternative dalla panchina per scardinare la difesa della Juventus e ribaltare l’1-2 dell’andata: “Non è uscito il contributo dalla panchina, ma dobbiamo dire che non c’erano Sanchez e Vidal, due calciatori importanti che a gara in corso possono cambiare la partita anche mentalmente. Questa non è la squadra di Conte: di solito lotta di più e cerca di vincere la partita. C’erano troppi assenti”.