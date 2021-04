Tardelli: “Credo che Conte possa lasciare l’Inter al termine della stagione”

Durante La Domenica Sportiva, l'ex centrocampista di Juve e Inter Marco Tardelli ha parlato della gara dei nerazzurri

"Non una partita entusiasmante. Napoli in vantaggio per un cross, Handanovic ha fatto un grosso errore. Poi l'Inter nel secondo tempo è venuta fuori. Per quel poco che ha fatto, l'Inter è stata più concreta. Eriksen non trovava la posizione? I giocatori bravi la trovano sempre. Non ha giocato una bella partita, ma ha trovato il gol. Nel primo tempo ha giocato malissimo. Marotta via dalla Juve è stato un errore e se dovesse tornare sarebbe una buona cosa per i bianconeri. Credo che Conte possa andare via dall'Inter dopo quest'anno".