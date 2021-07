Tardelli: “La differenza la fa Barella, non si tira mai indietro. Si vince a centrocampo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista Marco Tardelli ha parlato della sfida tra Italia e Inghilterra

«Secondo me di più la Germania. E comunque il calcio è cambiato, non sono più gli inglesi che non amavano i tatticismi, tutta forza fisica: adesso giocano, Guardiola ha fatto scuola».

«Loro in difesa: hanno preso solo un gol, e su punizione. Noi nella coralità in campo: quando vedi giocare l’Italia, vedi che c’è un progetto calcistico, che si segue uno spartito».

Come si mette in difficoltà questa Inghilterra?

«Facendo il nostro possesso palla. Veloce, però, non il possesso che fa la Spagna: ci ha messo in difficoltà, ma non è il nostro. Noi lo facciamo in un altro modo».