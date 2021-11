Tardelli: “Ciclo finito? Fiducia assoluta in Mancini. Italia con tanti assenti”

L'ex campione del mondo e giocatore di Inter e Juve ha parlato ad Adnkronos della partita di ieri dell'Italia e della qualificazione

"Squadra finita e Mancini ha esaurito il ciclo? Macché, ho una fiducia assoluta in Roberto, farà bene nel prossimo futuro", ha dichiarato Marco Tardelli all'Adnkronos. "Ho solo visto una squadra con tanti assenti e con qualche problema, con l'Irlanda del Nord poteva vincere e non c'è riuscita. Ho molta fiducia in questa squadra, e d'altronde conosco bene queste vicende: dopo un grande evento vinto c'è un calo, ma non è assolutamente al capolinea. E assolutamente fiducia in Mancini, è lui che l'ha inventata. Credo che l'unico grande errore sia stato il pareggio con Bulgaria, ma ha sempre fatte grandi partite".