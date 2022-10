Tardelli: “Inter? Barella determinante, quando sta bene la squadra cresce”

Intervenuto negli studi di 90° Minuto, Marco Tardelli, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter sulla Fiorentina

Intervenuto negli studi di 90° Minuto, Marco Tardelli, ex calciatore, ha commentato così la vittoria dell'Inter sulla Fiorentina: "L'Inter si è ripresa: quando sta bene Barella si vede qualcosa in più, la squadra si muove meglio. E' determinante, la squadra fatalmente cresce con lui. Anche se secondo me quello di Dzeko su Milenkovic era fallo".