Tardelli: “Inter favorita, gioca meglio di tutti e mi diverte. I giocatori poi…”

Le parole dell'ex calciatore: "L'Inter sta giocando meglio di tutti e mi diverte. Infine, hanno una rosa forte e non hanno avuto cali"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Marco Tardelli, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: «Al momento per me solo il Milan può insidiare l'Inter, perché sono due anni che gioca bene e vince. Ma resto dell'idea che i nerazzurri siano ancora i favoriti per il titolo».