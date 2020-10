Tardelli: “L’Inter ha la rosa più importante del campionato. Derby? Ibrahimovic…”

“Cosa manca all’Inter per superare l’egemonia della Juve? Niente, ora l’Inter ha la rosa più importante del campionato. Il problema è come si andrà avanti con questa situazione e chi perderà più giocatori. Derby? L’Inter ha qualcosa in più del Milan, il rientro di Ibrahimovic può creare dei problemi ai nerazzurri”. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marco Tardelli ha parlato così dell’Inter in vista del derby contro il Milan in programma alle 18.

CHAMPIONS – “L’Atalanta è la squadra migliore del nostro campionato, ha giocato meglio delle altre e farà bene. La Juve è un’incognita, deve assorbire le idee di Pirlo. Il Napoli con Gattuso ha fatto un ottimo lavoro”.